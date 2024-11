Incidente in autostrada ad Altare: code chilometriche in entrambe le direzioni

Incidente ad Altare sullo svincolo autostradale Altare – Carcare della Torino – Savona. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, però il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

Secondo le prime informazioni, sono due i mezzi coinvolti: un’auto e un camion.

L’allarme è stato lanciato pochi minuti dopo le 13 e immediatamente i militi della Croce Bianca di Carcare si sono recati sul posto.

Al momento si registrano code in entrambe le direzioni: 2 km tra Altare e Bivio A6/A10 Savona in direzione Savona e 5 km tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino.

