Vado Ligure si prepara alle feste: albero di luci da 15 metri, villaggio di Natale, laboratori creativi e Concerto di San Silvestro

Come ormai tradizione, anche quest’anno Vado Ligure si trasforma in un luogo incantato, dove grandi e piccini potranno vivere la magia del Natale come mai prima. I luoghi simbolo della cittadina e le frazioni saranno illuminate con decorazioni scintillanti che allieteranno le lunghe giornate invernali.

Oltre ai consueti addobbi delle principali piazze e degli edifici pubblici, saranno previsti allestimenti straordinari in via XXV Aprile, recentemente rinnovata, ed altri luoghi simbolo come la passerella della Valle di Vado intitolata alle “Staffette partigiane”. In Piazza Cavour verrà posizionato un albero di luci alto 15 metri, illuminato a led e a basso consumo energetico.

“La nostra amministrazione ha sempre dimostrato massima attenzione all’ambiente - dice il sindaco Fabio Gilardi - e da ormai sette anni la nostra scelta è stata quella di non sacrificare alberi per gli allestimenti natalizi prediligendo scenografiche alternative soluzioni. In via Gramsci ed in via XXV Aprile saranno collocate due strutture tridimensionali di grandi dimensioni, una pallina ed un pacchetto regalo, che potranno essere utilizzate per eseguire scattare foto ricordo”.

L’assessore al Commercio Angelo Lestinge esprime “un doveroso ringraziamento ai commercianti di Vado Ligure per la collaborazione resa al completamento dell’illuminazione straordinaria del centro urbano”.

Le manifestazioni prenderanno avvio venerdì 6 dicembre con l’accensione dell’albero di luci in piazza Cavour, per proseguire per tutto il mese di dicembre con concerti nella parrocchie, concerti itineranti, animazione per bambini, mostre di presepi nella frazione di sant’Ermete e laboratori natalizi.



“Vi invitiamo a seguire il ricco programma delle iniziative - dice il sindaco Fabio Gilardi - sul sito del Comune di Vado Ligure e sulle nostre pagine social che sono costantemente aggiornate con post dedicati”.

E per terminare l’anno in allegria e spensieratezza sarà nuovamente organizzato, nei Giardini a Mare C.Colombo, il concerto del 31 dicembre. “I cittadini di Vado Ligure hanno molto apprezzato analoghe attività realizzate gli scorsi anni - dice l’assessore al Commercio Angelo Lestinge - e con molto piacere abbiamo rinnovato l’iniziativa ingaggiando una party band anni '70 e '80 che ci condurrà verso un 2025 radioso”.

Di seguito l'elenco degli eventi.

Laboratori Creativi Natalizi - Per i più piccoli, ma anche per gli adulti, laboratori di creazione di addobbi e decorazioni. Un’occasione perfetta per immergersi nella creatività natalizia e portare a casa un ricordo speciale.

Accensione dell'Albero di Natale - Iniziamo il periodo natalizio con la cerimonia di accensione dell’albero. Un evento simbolico che porterà luce e calore nelle vie della cittadina.

Villaggio di Natale - Scoprite il Villaggio di Natale dove troverete la Casa di Babbo Natale, intrattenimenti per bambini e spettacoli che sapranno incantare tutta la famiglia. Il centro di Vado Ligure si riempirà di musica con parate natalizie, bande musicali e concerti nelle Chiese che ci faranno vivere lo spirito delle feste.

Mercatino di Beneficenza - Un mercatino solidale dove troverete regali unici fatti a mano, decorazioni natalizie e specialità locali, contribuendo a supportare le associazioni del territorio.

Passeggiata Luminosa e Presepi a Sant'Ermete - Un percorso incantato tra luci e presepi nel suggestivo paesaggio di Sant'Ermete. Un’esperienza magica per tutta la famiglia, alla scoperta dei presepi tradizionali della nostra comunità.

Concerto di San Silvestro - Festeggiamo insieme l’arrivo del nuovo anno con un grande concerto nei Giardini a mare. Musica dal vivo e un’atmosfera di gioia per salutare il 2024 in allegria.

Festa dell'Epifania - Concludiamo le festività natalizie con la tradizionale festa dell’Epifania. Animazioni, spettacoli per bambini per dare l’ultimo saluto alla magia del Natale.