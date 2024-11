Strada Ferranietta: la Regione revoca il contributo, fissata udienza preliminare per il sindaco Lambertini

La Regione ha avviato il recupero dei circa 244mila euro concessi al comune di Cairo Montenotte per la sistemazione della strada Ferranietta nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale.

La decisione arriva dopo la programmazione dell’udienza preliminare per il sindaco Paolo Lambertini, imputato insieme ad altre persone su richiesta della Procura Europea. Secondo l'accusa, i fondi destinati alla viabilità agricola sarebbero stati utilizzati per aree in parte private e per scopi personali.

"Ci dispiace constatare che avevamo ragione nel sottolineare gli errori e la cattiva gestione dei fondi pubblici da parte della giunta Lambertini in questa vicenda, che ci aveva costretti a presentare un esposto alla magistratura dopo che le nostre richieste di chiarimenti erano rimaste senza risposta", commentano dal gruppo di opposizione, "Cairo in Comune".

L’amministrazione comunale, durante il Consiglio comunale di ieri, ha fatto sapere che "si è immediatamente attivata, nonostante il provvedimento di revoca e restituzione del contributo sia stato notificato solo tre giorni fa (25 novembre), per effettuare i necessari accertamenti e approfondimenti, al fine di valutare un intervento nel procedimento amministrativo mediante il deposito di eventuali memorie scritte e per definire tempi e modalità utili all’adozione di eventuali iniziative necessarie a tutela dell’ente in altre sedi".