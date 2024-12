Concerto del maestro Riccardo Pampararo con la presentazione di You Six Good di Lorenza Oliveri al Circolo il Barone Rampante.

Appuntamento Venerdì 6 dicembre ore 20.30, per la Festa degli Auguri presso la sede e il Circolo del Barone Rampante di via Municipio 3.

“Play with Six Strings and play with Six Words” (Suona con 6 corde e gioca con 6 parole) è un concerto speciale in cui si ascolta, si gioca e si contribuisce al progetto benefico dell’Associazione “Piccoli Cuori O.D.V.” del Gaslini.