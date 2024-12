Orco Feglino, sabato 7 dicembre l'open day della scuola dell’Infanzia “Il Melograno”

" Le docenti presenteranno la filosofia didattica della scuola, basata quest’anno su un approccio laboratoriale, mirato a stimolare la curiosità e la creatività dei bambini attraverso esperienze pratiche e interattive - spiega il sindaco Simone Durante, invitando le famiglie a partecipare all'evento e ringraziando docenti e dirigente scolastica per la disponibilità - La scuola dispone di un ampio giardino, palestra, refettorio e spazi dedicati alle attività ludico-didattiche, offrendo un ambiente stimolante e sicuro per la crescita dei bambini ".

"La scuola dell’Infanzia 'Il Melograno' ricopre assoluta valenza comunitaria e sociale all’interno del nostro Paese e come Amministrazione crediamo fortemente nella necessità di continuare a sostenere la sua apertura - conclude il primo cittadino - Pensiamo fermamente che la struttura, alla quale tutti siamo affezionati e legati, possa rappresentare un punto educativo significativo per l’intero comprensorio Finalese, dove i bambini possano crescere in un’ambiente contenuto, attento ed a contatto con la natura".