Savona, cinghiali ai giardini del Prolungamento: danni stimati per circa 30mila euro

Gli ungulati hanno risparmiato solo una piccola parte del manto erboso dei giardini di Corso Colombo, che erano stati oggetto di un importante intervento di restyling iniziato durante la precedente giunta e terminato nel 2022. L'amministrazione comunale ha fatto per ora solo una stima sommaria dei danni, che dovrà essere confermata: si parla di una cifra compresa tra 20mila e 30mila euro.

Le "scorribande" dei cinghiali in città sono sempre più frequenti. Durante l'estate, si riversavano sulle spiagge della passeggiata Walter Tobagi, mentre recentemente sono arrivati ai giardini. Ad attirarli è la ricerca di cibo e, spesso, persone che li foraggiano dandogli da mangiare, quindi attirandoli in città. A questo proposito, il sindaco Marco Russo ha emesso un'ordinanza che vieta di dare cibo ai cinghiali, pena una multa. Nell'ordinanza si consiglia inoltre di non avvicinarsi agli animali selvatici.