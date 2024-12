Cairo, in biblioteca la presentazione del libro fotografico "La forza della fragilità"

Mercoledì, 4 dicembre, alle ore 18.00, presso la biblioteca civica di Cairo Montenotte, avrà luogo la presentazione del libro fotografico “La forza della fragilità”, edito da vanillaedizioni con il supporto di Quidam Srl. Per l’occasione Livia Savorelli, curatrice del volume, dialogherà con Matteo Musetti.

Il volume, che prende il titolo dall’omonima mostra che il Museo dell’Arte Vetraia di Altare ha dedicato all’artista e che si è conclusa lo scorso 17 novembre, ripercorre la ricerca fotografica di Musetti a partire da alcune sue serie iconiche: Il silenzio è violenza, Un silenzio assordante, Connessioni, Ferrania, Se vuoi sognarlo, puoi farlo!, Sann-a, a modo mio. Fotografie che rivelano uno sguardo laterale, “maturate negli anni sulla base di una personale fragilità insita nel suo sguardo”. Come lo stesso Musetti dichiara: “Ho scelto di fotografare e rappresentare il disagio umano, le sue difficoltà nell’entrare in connessione con il pianeta, la sofferenza di porre se stessi al centro di ogni ragionamento”.

“Questo libro” - ha sottolineato Musetti - rappresenta per me una nuova esperienza che mi consente di ampliare il mio modo di comunicare e di fissarlo indelebilmente su carta, attraverso immagini e parole che resteranno così per sempre. Il lettore sarà accompagnato in un percorso visivo coerente con il mio vissuto e con il territorio in cui sono nato e dove vivo. Ogni immagine e ogni progetto presente in questo volume” ha proseguito l’artista “è frutto di una scelta molto accurata e molto personale, guidata dall’esperienza e dalla sensibilità di Livia Savorelli, curatrice della pubblicazione, con un focus su luoghi a me vicini come Savona, Bragno, Ferrania, Altare…Il mio auspicio” - ha concluso Musetti- “è che questo lavoro possa contribuire a fare emergere i tratti fondamentali della mia personalità e dei miei valori”.

Matteo Musetti torna con particolare piacere a Palazzo Scarampi, dove dal 30 giugno al 10 agosto 2023 si era tenuta la mostra “Destinazione Ferrania: la Valbormida di Matteo Musetti”, e dove sono tuttora esposte alcune opere donate dall’artista e da Quidam Srl al Comune di Cairo.