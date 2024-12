Mostre, conferenze, mercatini, solidarietà: gli eventi della settimana a Savona

Dal 3 dicembre al 31 gennaio all'Archivio Storico della Diocesi di Savona-Noli, in piazza Vescovado 9R (suonare il citofono), a Savona sarà visitabile la mostra "Frammenti": in esposizione antiche pergamene di riuso dal XI al XVIII secolo. L'allestimento è aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9 alle 17, martedì e venerdì dalle 9 alle 13 ad ingresso gratuito. Giovedì 5 dicembre alle ore 16 nella Chiesa Santa Lucia a Savona si terrà la conferenza "Lectio brevis - Il connubio tra fede e arte", promossa dalla Confraternita Santi Agostino e Monica. Ne parleranno Felicino Vaniglia, sottopriore e storico del cristianesimo, e Silvia Bottaro, critica d'arte e presidente dell'Associazione Culturale Renzo Aiolfi.

Venerdì 6 dicembre dalle ore 10:30 alle 18:30 a Savona avrà luogo l'evento "Bancarelle Natalizie in Chiostro e... arte in Sant’Andrea", promosso dal Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina e dal Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli. Nel Chiostro Francescano le associazioni impegnate nella cultura e nel sociale, come l'ucraina Pokrova, proporranno tante "idee regalo" ad offerta libera. La Sistina sarà accessibile gratuitamente. Nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo sarà esposta un’antica icona di san Nicola. Per informazioni si può telefonare al numero 3270281083 o scrivere un'e-mail a visitasistina@diocesisavona.it.

Dal 7 al 22 dicembre lo spazio espositivo della Curia Vescovile, in piazza Vescovado, a Savona ospiterà la mostra "Natale & dintorni", patrocinata dalla Diocesi di Savona-Noli. In esposizione presepi artistici, quadri e altri soggetti a tema natalizio. L'allestimento è aperto al pubblico ad ingresso gratuito nei giorni feriali dalle ore 15:30 alle 19, la domenica e nei festivi anche dalle 10 alle 12. L'inaugurazione è in programma sabato 7 dicembre alle ore 16.

Fino al 24 dicembre presso la Residenza Sanitaria Assistenziale "Santuario", nell'omonima frazione di Savona, è visitabile l'installazione artistica "Avvento" di Imelda Bassanello. "Può essere storia o religione non importa, ho voluto omaggiare Maria e Giuseppe, profughi nella loro stessa terra, la Palestina", spiega l'artista. Invece dall'8 dicembre lungo la via che conduce alla Basilica Nostra Signora di Misericordia si potrà ammirare "Processione d'inverno", installazione artistica a cura della stessa Bassanello e degli abitanti della valle del Letimbro. Entrambe le mostre sono inserite nel calendario di eventi "Dicembre a Santuario".

Giovedì 12 dicembre alle ore 16 al Giardino dei Giusti di Savona si svolgerà l'iniziativa "Giusto un tè tra cultura e solidarietà dal giardino dei giusti alle stanze del papa Pio VII", promossa dal Complesso Monumentale della Cattedrale e Cappella Sistina e dall'associazione Libera. Seguirà nel Complesso stesso la degustazione di un tè della Bottega della Solidarietà e la visita agli Appartamenti del pontefice. È obbligatoria la prenotazione entro il 9 dicembre telefonando al numero 3514630101 o scrivendo un'e-mail all'indirizzo artecatte@gmail.com.