Danni alluvionali, Casella (Avs): "La Regione mostri lungimiranza stanziando risorse per un piano di prevenzione"

"Questa mattina, in Provincia, ho partecipato alla riunione con l'assessore Giampedrone e i Sindaci dei comuni colpiti dall'alluvione di ottobre- spiega Casella - Ho ribadito ai sindaci che sono a disposizione dei territori per tenere alta l'attenzione delle istituzioni sugli ingenti danni del maltempo, sia quando colpisce infrastrutture pubbliche sia quando colpisce il privato nelle proprietà o nelle attività economiche".

E conclude : "Per il futuro, vista anche la cronicità con cui si ripetono questi eventi, auspico e chiedo una strategia lungimirante, da parte della Regione e del Governo, per stanziare le risorse necessarie per un grande piano di prevenzione, in stretta collaborazione con gli amministratori locali".