Carcare, nominato il nuovo direttivo della Protezione civile, Alex Rizzo coordinatore operativo

L'Assemblea del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Carcare ha nominato il nuovo direttivo.

Durante l'assemblea, a cui erano presenti anche il Sindaco Rodolfo Mirri, il Vice Sindaco Massimo Marini e del Consigliere Comunale con delega alla Protezione Civile Simone Formento, è stato eletto nuovo coordinatore operativo Alex Rizzo, vice Suffia Mauro.

Faranno parte del Direttivo: Emiliano Frosio - Marco Caldera Cristian Delfino - Aldo Ottonello Marco Sanna e Cristina Giribone.

Fondato nel 2000, il Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile di Carcare il prossimo anno celebrerà il 25° anno di servizio, un traguardo che testimonia la forza e la crescita di un’organizzazione radicata nel tessuto sociale.

Nel 2024 hanno totalizzato oltre 100 attività di protezione civile e di antincendio boschivo affrontando emergenze critiche e dimostrando che l’unità e la cooperazione sono la chiave del loro successo. Diventare parte di questo gruppo richiede formazione, dedizione e un desiderio profondo di servire, orgogliosi di indossare la divisa che simboleggia il loro impegno.La Protezione Civile di Carcare è un esempio di dedizione senza sosta con volontari sempre reperibili e pronti a rispondere prontamente alle necessità dei cittadini e delle richieste dell’amministrazione comunale.

"Sia che si tratti di intervenire dopo violenti nubifragi, "armati" di pale, motopompe e motoseghe per ripristinare la normalità nelle strade della città - dichiara l'amministrazione - , sia che si tratti di rimuovere il fango, per pulire i letti dei fiumi e prevenire allagamenti e frane. Ma il loro impegno va oltre: li vediamo anche partecipare con entusiasmo agli eventi, gestendo la sicurezza con il sorriso. Tra le poche ad avere competenze specializzate, come nel campo idrogeologico o nella gestione degli incendi boschivi, la Protezione Civile di Carcare è un punto di riferimento anche per le organizzazioni limitrofe, che spesso richiedono il suo supporto. La collaborazione e la solidarietà si estendono ben oltre i confini comunali".

"Il Sindaco Rodolfo Mirri Sindaco tutta l’Amministrazione - prosegue l'amministrazione di Carcare - esprimono il proprio augurio di buon lavoro ai membri del nuovo Consiglio, con la speranza che mantengano alto il nome della Protezione Civile di Carcare, e rivolgono un sentito ringraziamento a tutti i volontari per il loro servizio quotidiano, pilastri di solidarietà e sacrificio che distinguono questa nobile causa. Non ci stancheremo mai di ringraziare tutti i nostri preziosi e indispensabili volontari, che aiutano chi è in difficoltà, spesso in condizioni difficili e con tante responsabilità. Grazie”