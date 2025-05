Meteo, bel tempo e pochi fenomeni

La pressione tenderà ad aumentare nei prossimi giorni, per cui ci aspettano giorni di tempo più stabile e soleggiato, anche se ancora freschi e con qualche fenomeno irregolare.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venedì 16 maggio

Cielo nuvoloso al mattino soprattutto sui settori occidentali e meridionali del Piemonte, con piogge deboli o locali rovesci che si esauriranno nel corso della giornata, e ampie schiarite a partire da nordest dal pomeriggio.

Temperature che tornano sotto la media del periodo, massime comprese tra 18 e 20 °C. Venti generalmente deboli variabili, qualche raffica serale da nord su vercellese e novarese.

Da sabato 17 a lunedì 19 maggio

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con nubi cumuliformi al pomeriggio sui rilievi che in particolare sabato daranno luogo a rovesci o temporali sulle aree interne della Liguria e parte del Piemonte sulle Alpi marittime. Nei giorni successivi fenomeni più sporadici e isolati.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, con valori massimi fino a 23/24 °C tra domenica e lunedì. Minime anche in lieve aumento e comprese tra 10 e 15 °C. Venti in generale assenti o deboli variabili e a regime di brezza.

Tendenza successiva

Nuova fase instabile a partire da martedì, con rovesci o temporali irregolari a causa di un nucleo freddo in quota di passaggio.

