Armando Biasi nuovo consigliere regionale in quota Lega, subentra ad Alessandro Piana nominato assessore e vicepresidente

Armando Biasi, 51 anni, è il nuovo Consigliere regionale della Lega Liguria - Salvini, subentrato questa mattina ad Alessandro Piana, nominato Assessore e Vicepresidente della giunta regionale dal governatore Marco Bucci.

“Mi impegnerò per lo sviluppo della Regione Liguria e, in particolare, del territorio del Ponente. Ringrazio gli elettori che mi hanno votato e sono felice di lavorare nella squadra della Lega, che sostiene in modo determinante la maggioranza del Presidente Marco Bucci” ha dichiarato Biasi.

Nato il 22 giugno 1973 a Bordighera e residente a Vallecrosia (IM), Armando Biasi è iscritto all’Elenco CTU del Tribunale di Imperia, all’Albo degli Agenti Assicurativi Nazionale e all’Albo dei Geometri Professionisti, svolgendo la libera professione.

Ha maturato una lunga esperienza amministrativa e politica, ricoprendo diversi ruoli significativi. Tra il 1995 e il 1999 è stato Consigliere comunale con delega allo Sport e alla Pubblica istruzione nel Comune di Vallecrosia. Dal 1999 al 2001 ha ricoperto il ruolo di Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vallecrosia, mentre dal 2001 al 2006 è stato Consigliere comunale capogruppo nella stessa città.

Tra il 2006 e il 2011 è stato Vicesindaco di Vallecrosia con deleghe all’Urbanistica, Cultura e Pubblica istruzione. Nel 2007 è diventato Presidente di AIGA, società partecipata del Comune di Ventimiglia. Tra il 2008 e il 2009 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore del Ponente ligure per Alleanza Nazionale e, successivamente, Vicecoordinatore provinciale del PDL per Imperia tra il 2009 e il 2011.

Dal 2011 al 2013 ha servito come Sindaco di Vallecrosia, ruolo che ha ripreso dal 2018 al 2023, per poi essere eletto Consigliere provinciale di Imperia tra il 2021 e il 2023. Dal 2022 al 2024 ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Provincia di Imperia, mentre dal 2023 al 2024 è stato Sindaco di Vallecrosia nel suo secondo mandato.

Da dicembre 2024 è Consigliere regionale della Lega Liguria - Salvini, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della Regione.