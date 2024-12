Santa Corona di Pietra Ligure, lavori per la Casa di Comunità, spostati alcuni servizi

La realizzazione di alcuni interventi edilizi, necessari per la realizzazione della Casa di Comunità di Pietra Ligure, ha comportato il trasferimento di alcuni Uffici amministrativi con sede nella Palazzina CUPA.

Sono stati trasferiti in altri locali del presidio ospedaliero: gli uffici Libera professione e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico spostati presso la Palazzina portineria, l’Ufficio Ritiro Referti è stato trasferito presso la Piastra dei Servizi - Piano terra (Sportello C della Sala attesa Centro prelievi; l’Ufficio Accettazione è stato trasferito presso l’Archivio Clinico (ex biblioteca); l’Ufficio Contabilità Prestazioni è stato traferito al piano 2 della Palazzina Formazione.