Leca, l'albero di Natale addobbato dai bambini del nido e della scuola d’infanzia

Il Natale a Leca parla di solidarietà, gioia e educazione ambientale grazie ad un progetto portato avanti dal consigliere delegato alla frazione Antonio Caviglia in collaborazione con le educatrici del Nido d’Infanzia e della Scuola d’Infanzia Girotondo di Leca. I piccoli alunni, infatti, hanno realizzato, con materiale di riciclo, gli addobbi per l’albero di Natale della frazione.

Un momento di divertimento che ha sviluppato la creatività dei bambini lanciando, al contempo, un importante messaggio: riciclare i diversi materiali, fa bene all’ambiente e al nostro cuore.

“Voglio ringraziare in particolare Francesca Radini e Simona Ferrari per aver aderito immediatamente all’iniziativa. Un ringraziamento anche ai bambini e alle loro famiglie per essersi prodigati nella realizzazione degli addobbi. L’utilizzo di materiale da riciclo ha lanciato anche un importante messaggio che rende ancora più bello il nostro albero di Natale. Sono convinto che con la collaborazione di tutti e portando avanti progetti di questo tipo riusciremo a rendere sempre più bella la nostra città”, commenta il consigliere Caviglia.

Nei prossimi giorni saranno accese anche le luminarie natalizie di Leca quest’anno ancora più belle grazie al prezioso contributo dei commercianti della frazione.