Danneggiamenti vetri auto a Savona, si sommano le denuce: da via Verdi a Piazza del Popolo e via Genova

Non si placano i danneggiamenti delle auto a Savona. La scorsa settimana diverse erano state le denunce alle forze dell'ordine per le rotture dei vetri di alcuni mezzi parcheggiati all'interno del parcheggio di via Piave. Una criticità che purtroppo in quell'area si verifica ciclicamente.

La polizia locale ha ricevuto alcune denunce per i danni alle auto con vetri spaccati e righe sulle fiancate in via Genova e lo scorso fine settimana ad essere colpiti alcuni mezzi parcheggiati nel parcheggio di Piazza del Popolo, lato Tribunale.