Calice, due incontri per affrontare le dinamiche familiari e potenziare le risorse di genitori e figli

Il contesto familiare può influenzare profondamente il benessere emotivo dei nostri figli e dei giovani, soprattutto in una società complessa e frenetica come quella di oggi. Investire nella qualità delle relazioni familiari è uno dei gesti più importanti che possiamo compiere per favorire la crescita emotiva e psicologica dei più giovani e per costruire un ambiente in cui tutti possano sentirsi accolti, compresi e sostenuti.

Per affrontare questo tema, sono stati organizzati due incontri che rappresentano un’occasione preziosa per riflettere insieme su come migliorare le dinamiche familiari e potenziare le risorse di genitori e figli.

Gli incontri, condotti dalla Dott.ssa Lara Catanese, psicologa e psicoterapeuta, si svolgeranno il 5 e il 12 dicembre alle 20:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Calice Ligure. La partecipazione è gratuita, ma per assicurarsi un posto in sala è possibile prenotarsi chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 335 623 9454.