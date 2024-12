Savona, farmacia ospedaliera chiusa per inventario: salta la terapia. L'Asl2: "Nei casi urgenti consegnati i farmaci"

Doveva ritirare i farmaci per la terapia, ma ha trovato la farmacia ospedaliera chiusa per inventario. A segnalare il disservizio è un paziente che, lunedì scorso, si è recato presso l’ospedale San Paolo, al reparto di Gastroenterologia, per una terapia periodica. "Dopo il prelievo ematico, come al solito, vengo mandato alla farmacia dell’ospedale per ritirare il farmaco che poi mi viene iniettato nuovamente in reparto. Davanti alla farmacia c’era un cartello che segnalava la chiusura per inventario", ha raccontato il paziente.

"La comunicazione, a quanto mi è stato detto, è stata trasmessa ai reparti solo il venerdì pomeriggio, quando i Day Hospital di Gastroenterologia sono chiusi. Tornato in reparto, ho segnalato il problema alle operatrici, che erano all’oscuro di tutto e hanno dovuto avvisare gli altri pazienti telefonicamente. Purtroppo, nel mio caso, non sono riusciti a informarmi in tempo e, oltre al disagio legato alla mia patologia, ho dovuto affrontare anche questo problema".

Il paziente, che si è recato al San Paolo pe rla terapia da una località del Ponente savonese, ha presentato reclamo all’Azienda sanitaria e intende rivolgersi anche ad Assoutenti e al Tribunale del malato.

"Siamo spiacenti per il disguido occorso a questo nostro paziente – risponde l’Asl – e dispiaciuti che non ci abbia contattato al numero indicato nel cartello. Era infatti prevista, nei casi urgenti, la possibilità di richiedere la fornitura del farmaco, che sarebbe stato consegnato. L’inventario rappresenta un’attività obbligatoria per legge e ogni anno la Farmacia deve eseguire questa incombenza, anche chiudendo o limitando l’apertura del servizio di distribuzione diretta".

"Al fine di evitare disagi e garantire le forniture urgenti – prosegue l’Asl – è stata inviata ai reparti ospedalieri un’informativa che comunicava la chiusura temporanea della distribuzione diretta dei farmaci presso l’ospedale San Paolo di Savona dal 25 al 29 novembre. Come di consueto, si sarebbero garantite le dispensazioni delle terapie urgenti. La stessa informativa è stata diffusa alla cittadinanza tramite i principali canali di comunicazione aziendali (sito web e pagina Facebook) e tramite cartellonistica affissa all’ingresso del servizio".