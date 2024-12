Nuova viabilità a Savona, raccolta firme dei commercianti di via dei Mille: "Ridotti gli incassi"

Alcuni commercianti della via hanno scritto una lettera ironica di auguri, che intendono recapitare all’amministrazione comunale. Dodici esercenti di via dei Mille denunciano un calo del volume d'affari compreso tra il 30% e il 35%.

Per questo motivo hanno inviato una lettera ironica all’amministrazione. Secondo loro, la nuova viabilità ha penalizzato le loro attività commerciali, soprattutto a causa di: modifiche alla segnaletica orizzontale, come l'eliminazione di un attraversamento pedonale all’altezza dell’incrocio con via De Vegerio, eliminazione degli stalli di sosta per le auto, sostituiti da parcheggi per moto e dal doppio senso in parte di via dei Mille, soppressione della fermata del bus 5 in piazza Diaz.

"La vicenda stupisce anche perché, solo ieri, l’assessore Ilaria Becco ha incontrato tre commercianti della via per discutere della situazione – ha detto l'assessore Elisa Di Padova - Ci vuole tempo perché il nuovo assetto si stabilizzi. Per quanto riguarda le strisce pedonali, stiamo valutando eventuali modifiche. Sui parcheggi, la questione è in fase di studio, ma non intendiamo fare interventi affrettati: si tratta di decisioni che richiedono una valutazione approfondita".