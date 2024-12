Piaggio Aero, tre offerte vincolanti: i sindacati chiedono tempistiche e garanzie di rilancio con supporto statale

“Non emerge nulla di considerevole, crediamo necessario che l'incontro con la Struttura Commissariale del 19 porti tempistiche e valutazioni chiare. Confidiamo in una soluzione che garantisca una prospettiva a Piaggio nella sua unicità di sistema. Serve comunque un intervento diretto della Presidente del Consiglio per una sintesi politica e per garantire un impegno economico statale di affiancamento”.

Lo afferma il segretario generale Fiom Cgil Savona Cristiano Ghiglia, dopo l’annuncio di ieri del ministro delle Imprese e del made in Italia Adolfo Urso che rispondendo al question time della Camera, all'interrogazione riguardante il futuro di Piaggio Aerospace, dichiarato che “sono arrivate alla scadenza del 26 novembre 3 offerte definitive e vincolanti da parte di player industriali internazionali per l'acquisto da parte di tutti i complessi aziendali. Siamo nella fase decisiva, confido di poter aggiornare quest'aula sulla positiva conclusione" della procedura”.

“Sono importanti le dichiarazioni del Ministro Urso rispetto alle tre proposte vincolanti che sono arrivate e riguardano l’acquisto di tutto il gruppo Piaggio, senza spacchettamenti, come abbiamo sempre chiesto come Fim, in questa conclusione della terza gara di vendita – afferma Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria -. Tutto questo sottolinea il grande valore di Piaggio AeroSpace e adesso come Fim ribadiamo la necessità di fare i passi giusti e la scelta più corretta per il futuro industriale e produttivo di questa storica e strategica azienda per la Liguria e il Paese”.

“Per questo vogliamo l’incontro al Mimit, per essere coinvolti come organizzazioni sindacali in prima persona quando saranno terminate le dovute valutazioni riguardanti le offerte vincolanti pervenute aggiunge -. Chiediamo che venga preso in considerazione il piano industriale più completo che comprenda gli investimenti necessari su tutti gli asset industriali e sulle persone che sono il vero know-how dell’azienda e valutando quindi anche gli inserimenti necessari per rilanciare industrialmente la Piaggio con le necessarie garanzie per il futuro con lo Stato che dovrà continuare a seguire l’azienda in questo percorso di rilancio” conclude.