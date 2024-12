Cgil Savona: "Il 9 e il 13 dicembre appuntamenti importanti per l'apparato industriale savonese"

Cgil Savona informa su due incontri che si terranno nei prossimi giorni. Lunedì 9 dicembre, presso la sede di Confindustria Savona, aggiornamento sulle risorse dell'area di crisi industriale complessa; venerdi 13 dicembre, presso la sede della Provincia di Savona, il tavolo dello sviluppo economico. A entrambi gli incontri parteciperanno gli assessori regionali Ripamonti e Piana.

"Urgono politiche industriali serie, contrariamente l'apparato industriale savonese rischia l'estinzione e con lui quel poco di occupazione di qualità che esiste nel comparto industriale - spiegano dalla Cgil savonese - Cosa fare? Intanto risolvere le crisi industriali di Piaggio Aerospace, Sanac e Funivie e poi aprire una discussione seria sulle crisi che stanno segnando profondamente il comparto del vetro e dell'auto, che vedono sul nostro territorio stabilimenti importanti in cui sono occupati migliaia di lavoratrici e lavoratori. Non bastano le risorse dell'area di crisi industriale complessa se a fianco non ci sono strategie e una pianificazione su quali comparti e settori investire. Regione Liguria e Governo sono responsabili delle mancate politiche industriali che stanno facendo precipitare la situazione al punto di non ritorno".