Savona, sette Comitati di quartiere per promuovere la partecipazione dei cittadini

Sette comitati territoriali (Zinola e Fornaci; Legino zona 167; Oltreletimbro; centro città; Villetta e Valloria; Villapiana; Lavagnola, Montemoro, Marmorassi, Santuario) in rappresentanza di 16 quartieri e borghi per promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività e scelte dell'amministrazione, anche se i pareri dei comitati non avranno valore vincolante.