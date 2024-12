Savona, “Trame di gusto” si tuffa nel “Mare Monstrum”: Luca Valentini racconta leggende, mostri e misteri degli abissi

Mercoledì 11 dicembre alle 19.30, il simposio letterario "TRAME DI GUSTO" farà un tuffo nelle profondità dei mari per scoprire leggende, mostri e misteri che da secoli popolano il nostro folklore. La seconda serata del progetto organizzato da Il Cantiere delle Idee insieme a I Birrattieri Savona vedrà ospite l'autore ligure Luca Valentini, conduttore radiofonico e saggista. Valentini presenterà, per la prima volta a Savona, il suo libro Mare Monstrum, edito da Atene Edizioni.

L’incontro-aperitivo si terrà nei locali de I Birrattieri in via Famagosta 12R a Savona.



IL LIBRO. Mare Monstrum immerge i partecipanti nelle leggende degli abissi marini - anche della Liguria - esplorando alcuni tra i nomi più celebri, come il Leviatano e il Mostro di Loch Ness. Tra miti e scoperte scientifiche, il libro indaga se alcune di queste creature siano realmente esistite o siano solo frutto della fantasia. Un affascinante viaggio tra mostri, scienza e tradizioni antiche, accompagnato da immagini e video proiettati.



L'AUTORE. Luca Valentini è un conduttore radiofonico, divulgatore, saggista, organizzatore di eventi e presentatore. Da anni svolge ricerche legate alla storia, le tradizioni, le leggende e gli enigmi a livello locale e nazionale. Nel 2019 ha creato "Mare d'Inchiostro", il primo tour letterario della Liguria. Per Atene Edizioni ha pubblicato i saggi "Misteri di Liguria' (2017), "Il Cinque per Cento" (2018), "C'era una volta in Liguria..." (2019), 'Fantasmi" (2021), "Sirene" (2022) e "Mare Monstrum" (maggio 2024). Il Gambero Psichedelico è il suo primo saggio romanzato.



INFORMAZIONI. L’ingresso alla presentazione con apericena è su prenotazione e ha un costo di €17 e include un cocktail (o calice di vino o birra) accompagnato da appetizer e un tagliere misto con opzione vegana. Al termine dell’incontro ci sarà il firmacopie. I posti sono limitati, si consiglia di prenotare con largo anticipo al numero 3890466888