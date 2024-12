Savona si prepara per la fiera di Santa Lucia: le modifiche alla viabilità

Venerdì 13 dicembre a Savona si accenderanno le luci per celebrare Santa Lucia e, come da tradizione, le strade cittadine saranno animate dalla fiera.

In occasione della fiera è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Paleocapa, nel tratto compreso tra Piazza Pancaldo e Piazza Mameli, dalle ore 19 del 12 dicembre 2024 alle ore 24 del 13 dicembre. Piazza Pancaldo, tra Via Berlingeri e Via Paleocapa, sarà interessata dal divieto dalle ore 06 alle ore 20 del 13 dicembre. In Corso Italia, nel tratto da Via Paleocapa a Via Pertinace, lato levante (il lato ponente è già soggetto a divieto di fermata), il divieto sarà in vigore dalle ore 19 del 12 dicembre alle ore 24 del 13 dicembre. Anche Corso Italia, nel tratto compreso tra Via Paleocapa e Piazza Sisto IV, su entrambi i lati, sarà interessato dal divieto dalle ore 19 del 12 dicembre alle ore 24 del 13 dicembre.

In Via Manzoni, su entrambi i lati, il divieto riguarderà il tratto da Via Giuria al civico 70R di Via Manzoni dalle ore 19 del 12 dicembre alle ore 07 del 13 dicembre, per agevolare l'ingresso dei veicoli degli operatori partecipanti alla fiera di Santa Lucia. Sempre in Via Manzoni, su entrambi i lati, il divieto sarà in vigore nel tratto da Via Verzellino a Piazza Sisto IV, dalle ore 19 del 12 dicembre fino alle ore 24 del 13 dicembre. Nel tratto da Piazza Sisto IV a Via Paleocapa il divieto sarà in vigore dalle ore 19 del 12 dicembre alle ore 24 del 13 dicembre. In Via Astengo, su entrambi i lati, il divieto riguarderà il tratto fra Corso Italia e Via Niella, dalle ore 19 del 12 dicembre alle ore 24 del 13 dicembre (esclusi gli operatori della fiera).

Sarà inoltre istituito il divieto di circolazione in Via Paleocapa, tratto da Piazza Pancaldo a Piazza Mameli. Anche in Via Manzoni, nel tratto da Via Verzellino a Via Paleocapa, e in Corso Italia, nei tratti da Via Pertinace a Via Paleocapa e da Via Paleocapa a Piazza Giulio II, la circolazione sarà vietata dalle ore 19 del 12 dicembre alle ore 24 del 13 dicembre.

Verrà revocato il senso unico di marcia e istituito il doppio senso di circolazione dalle ore 19 del 12 dicembre alle ore 24 del 13 dicembre in Via Mistrangelo (integrato da segnale di "stop e dare precedenza" all'intersezione con Piazza Diaz) e in Via Au Fossu.

Infine, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Au Fossu, lato levante (Poste e spazi riservati alle moto), e sugli ultimi tre parcheggi a pettine sul lato ponente nei pressi dell’intersezione con Via Paleocapa (per area di manovra), dalle ore 19 del 12 dicembre alle ore 24 del 13 dicembre.