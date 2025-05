Golden Beach Party: una giornata di sole, divertimento e solidarietà a Ceriale

Sabato 3 maggio, la splendida Spiaggia di Pippo a Ceriale ha ospitato il tanto atteso Golden Beach Party, un evento che ha attirato 70 Golden Retriever con i loro accompagnatori, provenienti da varie regioni di Italia, in una ondata dorata entusiasta e festosa. Questa giornata speciale ha segnato il primo raduno dell'Associazione Golden alla Riscossa Aps, dedicato interamente al divertimento dei Golden Retriever e ai loro proprietari.

Il programma della giornata è stato curato nei minimi dettagli dallo Staff di Golden alla Riscossa con l’obiettivo di offrire momenti di divertimento, spensieratezza e socializzazione per tutti i partecipanti, con un’attenzione particolare al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Durante la giornata, i momenti di gioco e divertimento dei Golden Retriever si sono alternati agli interventi di Ambulanze Veterinarie Italia Odv e della S.O.G.IT. Sezione di Gaggiano, organizzazione di volontariato operativa nel settore della protezione civile specializzata nel soccorso nautico con l’ausilio di unità cinofile, garantendo un mix perfetto di svago e sicurezza per tutti i partecipanti.

Queste organizzazioni hanno svolto un ruolo fondamentale, garantendo la sicurezza e il benessere degli animali presenti e offrendo supporto sanitario ai partecipanti, oltre che momenti coinvolgenti e attività ludiche come il battesimo dell’ acqua per gli amici a quattro zampe. La loro presenza è stata molto apprezzata e ha sottolineato l'importanza di avere servizi di emergenza pronti a intervenire in qualsiasi situazione.

Un momento indimenticabile ed emozionante è stata la dimostrazione dell'unità cinofila di salvataggio della S.O.G.IT. Sezione di Gaggiano, durante la quale i cani hanno mostrato le loro abilità in operazioni di salvataggio, lasciando il pubblico affascinato e commosso dalla loro bravura e dedizione, sottolineando l’importanza del legame speciale che si crea tra il cane e il suo proprietario, evidenziando come la fiducia reciproca e la collaborazione siano fondamentali per il successo delle operazioni di salvataggio. Questo legame non solo migliora l'efficacia degli interventi, ma rafforza anche la connessione emotiva tra l'animale e il suo proprietario.

Durante l'evento, patrocinato dal Comune di Ceriale e dall'Enac - Ente Nazionale Attività Culturali, che hanno sostenuto l'iniziativa, sono intervenuti anche il Consigliere Comunale con delega al Volontariato e alla Tutela Benessere Animali, Sig.ra Nadia Ligustro, il Responsabile dell’ Area Ufficio Demanio, Sig. Corrado Scrivanti, e i rappresentanti della Guardia Costiera, che hanno rivolto il loro saluto ai partecipanti, sottolineando l'importanza di iniziative come questa per la comunità.

Le reazioni del pubblico sono state estremamente positive. I partecipanti hanno espresso grande entusiasmo e gratitudine sui social media, condividendo foto e video che catturavano la gioia e l'energia della giornata. Molti hanno elogiato l'organizzazione dell'evento e la possibilità di far socializzare i loro amati Golden Retriever in un ambiente sicuro e accogliente. Per questo l’ Associazione Golden alla Riscossa ringrazia La Spiaggia di Pippo che ha permesso di svolgere il proprio raduno in una splendida cornice affacciata sul Mar Ligure, il cui fiore all’occhiello sono sicurezza, benessere e comfort soprattutto per gli ospiti a quattrozampe, oltre che per gli ospiti umani.

A sottolineare l’ aspetto solidale della giornata si segnala che durante l'evento è stata aperta dall’ Associazione Golden alla Riscossa una raccolta fondi per sostenere i progetti dell'Associazione Ambulanze Veterinarie Italia Odv, che durerà fino alla fine del mese di maggio. Questa iniziativa permetterà di continuare a garantire servizi essenziali per il benessere degli animali e delle comunità.

La giornata ha attirato molti visitatori, incuriositi dall'evento e desiderosi di conoscere meglio i Golden Retriever. La presenza di numerosi partecipanti ha contribuito a creare un'atmosfera vivace e festosa, rendendo il Golden Beach Party indimenticabile. Lo Staff di Golden alla Riscossa ringrazia tutti i partecipanti per i sorrisi, le risate e le nuove amicizie: "Vedere la gioia negli occhi dei nostri amati Biondi, ha riempito i nostri cuori di gratitudine e amore. Tutte le emozioni che abbiamo vissuto insieme a voi in una giornata così intensa sono la forza che ci spinge a continuare questo meraviglioso percorso insieme a voi"- queste le parole dei ragazzi del Comitato Direttivo e dello Staff di Golden alla Riscossa che aspetta tutti al prossimo evento il 6 Luglio al Green Dog Club.