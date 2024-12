Cairo, FdI scrive al sindaco Lambertini: "Disponibili a collaborare per valorizzare il territorio"

Il circolo di Fratelli d'Italia di Cairo Montenotte ha inviato una lettera al sindaco Paolo Lambertini, chiedendo la possibilità di organizzare alcuni incontri per discutere su vari temi di rilevanza per il territorio.

"Lo scorso agosto è nato il nostro circolo cairese con l’obiettivo di contribuire a divulgare sul nostro territorio lo spirito politico che Fratelli d’Italia porta avanti, impostando alcune linee guida per la riqualificazione della nostra Val Bormida", scrivono i membri del partito. Un obiettivo che mira non solo a rafforzare il legame con la comunità locale, ma anche a promuovere iniziative concrete per il territorio.

La partecipazione alle recenti campagne elettorali per le elezioni regionali liguri ha permesso al circolo di entrare in contatto con i rappresentanti eletti della provincia di Savona e con i nuovi vertici regionali, con i quali sono già in programma numerose iniziative. "I risultati elettorali ottenuti alle elezioni europee e regionali hanno altresì premiato il nostro partito, che è risultato primo nella coalizione di centrodestra", proseguono dalla sezione cairese di Fratelli d'Italia.

Con questo consenso popolare, il circolo si propone di instaurare una collaborazione fattiva con l’amministrazione comunale per esaminare insieme ogni iniziativa che possa contribuire a valorizzare il territorio, sempre nel rispetto dell’ambiente. "Certi di ricevere apprezzamento e consenso alla nostra proposta di collaborazione, siamo in attesa di un suo riscontro per organizzare un incontro", concludono nella lettera al sindaco.