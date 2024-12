Comitato Territoriale di Savona del Welfare della gente di mare: al via il progetto “point of care in Savona e Vado Ligure”

Nella mattinata di oggi, si è riunito, presso la sede della Capitaneria di porto, il Comitato Territoriale di Savona del Welfare della gente di mare, organismo creato per promuovere iniziative a tutela dei marittimi che scalano i porti di Savona e Vado Ligure.

Nella realtà portuale savonese, il Comitato è stato istituto il 10 febbraio del 2010, senza scopo di lucro, impegnandosi ad attuare i principi fondanti della Maritime Labour Convention (MLC 2006), in materia di assistenza sociale, al fine di tutelare il benessere dei marittimi.

I membri del comitato hanno deliberato l’ammissione della Croce Rossa Italiana come nuovo associato, e decretato l’avvio della realizzazione del progetto denominato “point of care in Savona e Vado Ligure”. Il progetto consiste nel fornire un servizio di prevenzione sanitaria, mediante l’accompagnamento dei marittimi che ne facciano richiesta, presso l’ambulatorio di Croce Rossa Italiana sito in via scarpa a Savona, dove gli stessi potranno usufruire di un’assistenza medica ed infermieristica volta ad eseguire uno screening sanitario.

I volontari del comitato di Croce Rossa Italiana di Savona e di Vado Ligure – Quiliano, garantiranno la valutazione di glicemia, colesterolemia e la possibilità di sottoporsi ad un tracciato ECG, e ad una visita medica generale, oltre alla possibilità di usufruire di terapia iniettiva e medicazioni.

Il Presidente ha infine ringraziato i componenti del Comitato per la partecipazione ed il prezioso sostegno del cluster marittimo nella realizzazione del nuovo progetto.