Il mondo della medicina in lutto: è mancato Pierluigi Cortese, urologo del San Paolo

È morto Pierluigi Cortese, per i colleghi e il personale del San Paolo "Pilù". Cortese aveva 65 anni ed era un urologo dell'ospedale savonese stimato da colleghi e pazienti.

Sia i pazienti sia i colleghi lo ricordano per la disponibilità, la gentilezza e il modo di rapportarsi con le persone.

"Colonna della nostra Urologia, amatissimo da tutto l'ospedale – lo ricorda il dottor Franco Manca – un amico di cui essere fieri".

Cortese faceva parte del team di Urologia del San Paolo che, tra i primi, aveva introdotto l'uso del robot Da Vinci per eseguire interventi laparoscopici di altissima accuratezza e precisione per il trattamento del tumore prostatico e renale.

"Asl2 partecipa al lutto della famiglia del dott. Pierluigi Cortese - si legge in una nota diffusa dall'azienda sanitaria savonese - Stimato da tutto il personale, era non solo un apprezzato professionista ma anche persona di straordinaria umanità, sempre vicino ai pazienti e ai colleghi".

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra comunità. Anche il presidente dell'Ordine dei Medici savonese, Luca Corti, ha voluto esprimere il suo cordoglio per quello che definisce come un collega "eccezionale medico ed ottima persona".

"Anche a nome di tutto il consiglio direttivo porgo le più sentite condoglianze alla famiglia ed ai colleghi che hanno condiviso con lui molti straordinari anni di lavoro - dice Corti - Ci conoscevamo da moltissimi anni, a fine anni ottanta frequentavamo assieme la Medicina I del San Paolo diretta dal Dott. Paolo Viglierchio, poi Pierluigi, Pilù per tutti, ha intrapreso la specializzazione i urologia ed io in gastroenterologia, ci siamo ritrovati qualche anno dopo lui specialista urologo ed io in pronto soccorso, era un piacere lavorare con lui come consulente sempre competente, preciso, cordiale e disponibile con i pazienti ed i colleghi. Lascerà a tutti un ricordo indelebile e un grande vuoto".