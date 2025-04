Borghetto piange la morte del dottor Amedeo Mazza, medico di famiglia di generazioni di borghettini

Si è spento nelle scorse ore il dottor Amedeo Mazza, storico medico di famiglia molto conosciuto e stimato a Borghetto Santo Spirito, dove ha esercitato la professione per numerosi anni, diventando una figura di riferimento per intere generazioni di cittadini.

Nel 2019, Mazza era stato insignito del premio “Lungimiranza”, riconoscimento promosso da Gianluigi Taboga dell’Assoutenti locale, in collaborazione con il Comune, a testimonianza dell’impatto profondo avuto sulla vita collettiva del paese. Nelle motivazioni vi era infatti “la sempre pronta disponibilità e la competenza praticata senza tanto rumore pubblicitario”.

Cordoglio espresso, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, dal sindaco Giancarlo Canepa: «Con profondo cordoglio l’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito partecipa al lutto per la scomparsa del Dottor Amedeo Mazza. Ha curato intere generazioni di borghettini, rappresentando una figura di riferimento imprescindibile in un’epoca in cui il medico di famiglia ricopriva un ruolo molto diverso da quello di oggi. Il suo impegno, la sua dedizione e l’umanità con cui ha servito la comunità rimarranno impressi per sempre nella memoria di tutti noi».

Il funerale si terrà lunedì 14 aprile alle ore 11 nella Parrocchia di San Lorenzo a Murialdo, mentre il Santo Rosario sarà recitato sabato 12 aprile alle 18.30 presso la Parrocchia di San Matteo, a Borghetto.

La famiglia ha rivolto un ringraziamento particolare al reparto cure palliative di Santa Corona e all’associazione “Basta Poco” (Conto Banca d’Alba Ag. Albenga - IBAN: IT49E0853049250000000003301; CC postale: 1002696860). In luogo dei fiori, è stato richiesto di preferire opere di bene.