Consiglio regionale, Arboscello (Pd): "Un presidente di Regione prima di fare veloce dovrebbe preoccuparsi di fare bene"

"Non nascondo una certa preoccupazione verso l'impostazione, verso l'atteggiamento, verso le prime esternazioni del presidente Bucci. Pensavo che fosse un’impostazione, dovuta alla campagna elettorale e invece mi sbagliavo. Il ripetere di Bucci, in una modalità quasi ossessiva, che bisogna correre e fare veloci perché ce lo chiedono i liguri, mi allarma. Non perché l’efficienza della cosa pubblica non sia necessaria, ma mi allarma perché un presidente di regione prima di fare veloce dovrebbe preoccuparsi di fare bene. Ma soprattutto preoccupa l'assenza completa del cosa fare (magari anche velocemente)".

Così il vice presidente Roberto Arboscello (Pd) dopo il consiglio regionale di oggi.

"La Liguria non ha bisogno di un sindaco o di un commissario che la governi ma di un presidente che sia a sostegno dei sindaci e delle tante amministrazioni comunali, delle aziende e dei lavoratori, delle associazioni di categoria e delle parti sociali, dei liguri. Quello che ci preoccupa fortemente e che ci chiediamo è, quale forma, quale struttura istituzionale, quale organizzazione vorrà dare il presidente Bucci alla macchina regionale. Perché quando dice con sprezzo 'meno leggi inutili' prevarica il ruolo dei consiglieri regionali, perché quest'aula è un'assemblea legislativa che per fortuna gode di piena autonomia rispetto al presidente della giunta e legifera ciò che ritiene necessario ai liguri, non quello che interessa al presidente della Giunta. E questo diritto e libertà dell’aula come vicepresidente del consiglio mi impegnerò a tutelare" ha concluso l'esponente dem.