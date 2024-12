Programma Bucci, Foscolo (Lega): "Bene potenziare Santa Corona e riaprire Punto Nascite"

“La Lega approva il programma del presidente Marco Bucci e i nostri consiglieri regionali lo sostengono convintamente come ha fatto la maggioranza dei liguri. Ho sentito parlare di una Liguria disastrosa, dove tutto non funziona, da parte della minoranza. Sono nata e vivo in Liguria e da qui, invece, non me ne andrei mai. Esistono alcuni problemi e ci siamo candidati, appunto, per risolverli e migliorare le condizioni dei liguri e del territorio per un futuro migliore nell’ambito di una visione precisa, corretta e trasparente. Questo è il nostro dovere. Pertanto, ci vuole sì anche una critica, ma che sia costruttiva senza fare sterili polemiche. Il programma del centrodestra non è affatto una ‘lista della spesa’ né un ‘libro dei sogni’ come indicato dalla sinistra, ma rappresenta una serie di cose da fare e da risolvere per lo sviluppo del territorio e il benessere dei cittadini. Con la concretezza, la competenza e il pragmatismo che caratterizzano il presidente Bucci e l’intera giunta riusciremo quindi a portare avanti il programma per cui siamo stati eletti. Per quanto riguarda la sanità, che è una materia in cui ci sono diverse questioni da risolvere, sono d’accordo sul fatto di farsi coadiuvare dal Consiglio Superiore della Sanità Ligure che tra l’altro è formato non soltanto da esperti medici, ma anche da esperti in economia del settore. In particolare, respingo le inutili polemiche della sinistra sul potenziamento del S. Corona di Pietra Ligure con la costruzione del nuovo Monoblocco e sulla riapertura del Punto Nascite (non chiuso da Bucci) che saranno realizzati come ben indicato nel programma della giunta. Sono inoltre d’accordo che siano state divise le deleghe della Sanità e dell’Edilizia ospedaliera perché sono tematiche inerenti, ma diverse, ed è quindi giusto che se ne occupino assessori diversi. Dato che ci siamo tutti candidati per migliorare la vita dei liguri, rivolgo un appello ai colleghi di minoranza affinché non manchi mai uno spirito di civile e costruttiva collaborazione in questa sede”.