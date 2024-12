Savona, la Croce Bianca consegna i regali di Natale ai bimbi più bisognosi

Si sono improvvisati aiutanti di Babbo Natale per consegnare i regali ai bimbi più bisognosi della Caritas presente in Piazza Bologna.

I militi e le militesse della Croce Bianca di Savona hanno oggi caricato i doni (65 articoli, due cartoni) nell'ambulanza diventata una sorta di slitta per far sognare i più piccoli.

Il negozio Toysland presente in via Nizza organizza ogni anno la "Colletta del Giocattolo" chiamando la pubblica assistenza savonese che ha risposto presente cercando di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati.

"Stamattina i nostri volontari, molto contenti dell'iniziativa si sono travestiti da folletti per portare questi giochi a chi è in difficoltà. Non gli risolveremo il problema però almeno un sorriso riusciamo a strapparlo ai bambini" hanno detto dalla Croce Bianca.