Albenga, Consiglio comunale: istituita la Commissione temporanea speciale di studio per la costituzione di un Consorzio di Bonifica

Nel corso del Consiglio comunale di Albenga, approvate con voto unanime le mozioni a firma dei consiglieri Guido Lugani, Marina Casa, Nicola Podio, Diego Distilo, Ginetta Perrone e Roberto Tomatis ad oggetto "Variazione denominazione da Comune a Città di Albenga" e "Alberi pericolanti in regione Marixe, Pertusi ed Arveglio in Bastia d'Albenga".

La prima, è stata illustrata da Guido Lugani . “Il titolo di “Città” ha un valore onorifico e in Provincia di Savona sono 7 i comuni che hanno avuto tale riconoscimento: Albenga, Alassio, Albisola Superiore, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Savona e Varazze”, ha spiegato il consigliere di minoranza. Attraverso la mozione, la minoranza ha chiesto all’amministrazione di dare indirizzo agli uffici comunali affinchè utilizzino questa denominazione e per cambiare, anche sugli atti e nello Statuto il termine Comune con quello di Città.

Anche la seconda mozione a firma della minoranza è stata illustrata dal consigliere Lugani. Con la stessa è stato richiesto un impegno degli enti competenti a mettere in sicurezza la zona indicata (strada provinciale) disponendo l’abbattimento delle alberature, su terreni privati, che possono essere un pericolo. Anche il consigliere Distilo (consigliere provinciale) si è impegnato a portare il punto in Provincia.

Le delibere riguardanti la "Variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026" e i “Verbali di somma urgenza e perizie giustificative di spesa redatti a seguito dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi del 16-17 ottobre 2024 -Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio”, presentate dal vicesindaco Silvia Pelosi, sono state trattate insieme e hanno avuto il voto favorevole solo della maggioranza, con 3 astenuti dai banchi della minoranze e i consiglieri Lugani e Distilo che si sono allontanati dall’aula consiliare.

“A seguito dell’evento calamitoso verificatosi lo scorso 16 e 17 ottobre si sono verificati danneggiamenti che hanno richiesto interventi in somma urgenza per un totale di 124.937,27 euro”, ha spiegato Pelosi . Queste hanno riguardato: pulizia della strada comunale di San Giorgio in Fraz. Carnpochiesa; pulizia della strada in Reg. Rusineo Fraz. San Fedele; pulizia di un tratto del Rio Carenda in Reg. Roberti e della strada adiacente; realizzazione di una barriera provvisoria e provvisionale per mitigare il rischio idraulico di un tratto dell'argine del Rio Carendetta in Reg. Carenda di Rapalline Fraz. Campochiesa; ripristino della tombinatura in attraverso sul Rio Enesi sulla strada comunale in Reg. Enesi, la pulizia del Rio, il ripristino di alcuni tratti di asfalto della strada e la pulizia delle aree adiacenti; messa in sicurezza e ripristino della frana e scoscendimenti di sponda del corso d'acqua sito in Reg. Murta Fraz. Salea e ripristino canalizzazione acque bianche.

Tra i punti all’ordine del giorno, anche la nomina dei componenti l'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e conseguente determinazione del compenso a loro spettante. Il presidente nominato è la dottoressa Roberta Costa, con studio ad Albenga. I componenti estratti a sorte da un albo precostituito sono Alessandro Pioli e Alessandra Angeletti.

Punto importante sul tavolo del consiglio di ieri, l’”Istituzione Commissione Temporanea Speciale di studio per la costituzione di un Consorzio di Bonifica nel bacino idrografico del Centa nel territorio ingauno”, al fine di poter seguire e verificare l’iter regionale di costituzione dello stesso e che possa coinvolgere con apposito tavolo di lavoro, anche altri Comuni ed enti territorialmente competenti, esaminandone l’andamento e gli sviluppi connessi alla sua creazione.

MEMBRI della COMMISSIONE

Insieme per il Futuro: Giorgio Cangiano e Emanuela Guerra

Civica 24: Monica Tomatis e Raiko Radiuk

Progetto Comune: Barbara Vullo

Lista Civica Podio Sindaco: Guido Lugani

Fratelli d’Italia: Roberto Tomatis

Forza Italia: Ginetta Perrone

Gruppo Indipendente: Nicola Podio