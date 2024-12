Regioni: sondaggio 'Affari italiani', Zaia il più amato, sul podio anche Fedriga e Bucci

Eletto da nemmeno due mesi, in carica da ancora meno, solo tre consigli regionali alle spalle, e Marco Bucci è già il terzo governatore di Regione più apprezzato d’Italia.

Lo testimonia il sondaggio di ‘Affaritaliani’, realizzato dal direttore generale di Lab21.01, Roberto Baldassari, che piazza l’ex sindaco di Genova sul terzo gradino del podio con il 60,7%. Davanti a lui, al secondo posto, Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 62,9% e al primo posto Luca Zaia (Veneto) con il 66,8%. Bucci strappa di un soffio il terzo posto a Michele De Pascale (Emilia-Romagna), anche lui neo-eletto, quarto con il 60,5%.

All’ultimo posto, per la cronaca, c’è Marco Marsilio (Abruzzo) con il 51%. Una valutazione, quella di Bucci, che ovviamente non può contare sui fatti, ma la rilevazione è stata probabilmente condizionata dalla considerazione che i liguri hanno di lui in merito al precedente lavoro come sindaco di Genova.

Lui e la sua giunta, infatti, sono in piazza De Ferrari da poche settimane, giusto il tempo di nominare la squadra di governo e di mettere la firma sulle prime delibere. La vera rilevazione, quindi, sarà quella del giro di boa, a fine 2025, quando sarà passato più di un anno dall’elezione che gli ha consentito di traslocare da palazzo Tursi alla sede di Regione Liguria.