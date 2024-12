Semplici promuove la sua prima Samp: "Bene disponibilità e compattezza, è la risposta che volevo e dovevamo dare alla nostra gente"

È iniziata con un pareggio l'avventura di Leonardo Semplici sulla panchina della Sampdoria. Il neo tecnico blucerchiato, dopo lo 0-0 casalingo contro lo Spezia, si è mostrato soddisfatto per l'atteggiamento dei suoi e ha voluto sottolineare l'importanza di quanto mostrato dai blucerchiati.

I blucerchiati torneranno in campo già mercoledì a Roma, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia: "Sarà una bellissima opportunità - ha concluso Semplici - è chiaro che giocheranno ragazzi che oggi non hanno avuto spazio, anche per me sarà utile per valutare altre situazioni che non ho potuto ancora giudicare".