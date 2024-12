Celle, verrà rimosso l'albero davanti alla ludoteca: spazio all'abbattimento delle barriere architettoniche

Lo storico albero tra via Colla e via Delfino a Celle di fronte alla ludoteca ha creato più di un problema ai pedoni negli ultimi anni e il Comune ha optato per la rimozione.

Da domani, mercoledì 18 dicembre, inizieranno i lavori che dureranno tre giorni.

"Chi vuole attaccarci lo faccia pure, ma in questo caso abbiamo messo davanti a tutto il cercare di rendere un po’ più semplice la vita a chi già ha più difficoltà di altri. Come promesso ad agosto abbatteremo le barriere architettoniche e purtroppo lo faremo rimuovendo l’albero, non vi è altra soluzione - ha specificato il sindaco Marco Beltrame - Però bisogna considerare che per chiunque abiti in zona Costa e Ferrari, e che abbia problemi a deambulare, sia disabile, sia anziano ecc…o chiunque voglia recarsi in chiesa o alle poste, questo è l’unico passaggio, oltre al ponte di ferro che è un’altra barriera architettonica".