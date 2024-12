Punto Nascite di Pietra Ligure, Asl2: "La riapertura solo quando saranno risolti tutti gli aspetti strutturali e di sicurezza"

"In riferimento alla notizia di oggi sulla stampa locale, si ricapitola l'iter del recente passato e del prossimo futuro per quanto riguarda il Punto Nascite dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure".

Con una nota, Asl 2 replica al sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e al consigliere delegato alla sanità pubblica e ai rapporti con l’ospedale Santa Corona Giovanni Liscio, che hanno espresso preoccupazioni sulla riapertura del Punto Nascite presso il nosocomio pietrese (leggi QUI).

"Il reparto situato nel Padiglione 17, che ospitava il centro nascite, dopo la chiusura legata all'emergenza Covid, è stato destinato a finalità straordinarie e urgenti a seguito dell'incendio occorso il 4 settembre 2022 - proseguono -. In quella circostanza, è stato indispensabile ricollocare temporaneamente i reparti colpiti per garantire la continuità dei servizi ospedalieri. Tale scelta ha richiesto l'impiego degli spazi del Padiglione 17, con l'esecuzione, in modo programmato e sistematico, di lavori di ripristino e adeguamento strutturale di reparti siti in altri padiglioni".

"Attualmente, sono pianificati e in corso ulteriori interventi di adeguamento strutturale, sia di ripristino di locali danneggiati dall'incendio sia di adeguamenti strutturali per adempiere alla normativa antincendio che si protrarranno almeno per tutto il 2025, fino al completo ripristino del Padiglione Chirurgico.

Si conferma pertanto la necessità nei prossimi mesi di riallocare i reparti siti presso il Padiglione Negri presso il Padiglione 17, e tale trasferimento si rende necessario alla luce di alcune carenze del Padiglione Negri in termini impiantistici e strutturali già osservate dagli organi di controllo.

La riapertura del punto nascite potrà avvenire solo quando saranno risolti tutti gli aspetti strutturali e di sicurezza - concludono -, mentre nel frattempo i lavori procedono come già previsto e annunciato".