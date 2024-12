Alassio, spuntano i primi nomi della nona edizione di "Footgolf in spiaggia" pro Airc

Massimo Carrera, Roberto Cravero, Stefano Eranio. Tre grandi stelle del calcio passato sono i primi nomi di un lungo elenco in via di definizione in questi giorni che parteciperanno lunedì 6 gennaio 2025 alla nona edizione di "Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane" pro Airc. L’ultimo ad alzare la coppa al cielo fu Simone Rosalba, ex campione di pallavolo, originario di Paola. Ma altri atleti che hanno fatto la storia dello sport nazionale si stanno già preparando alla grande sfida che si svolgerà, come vuole la tradizione, sul litorale di Alassio.

Campioni di un tempo sono pronti a mettersi in gioco e mettere in pratica il loro talento nella grande giornata dedicata al footgolf, una manifestazione che da sempre unisce lo sport e solidarietà. Una bella sfida che negli anni ha visto la partecipazione di numerosi campioni tra cui Beppe Dossena, Evaristo Beccalossi, Gianni Bugno. Tutti pronti per una grande sfida, non contro gli avversari, ma contro il cancro, una battaglia che vogliono vincere insieme in una giornata che sarà sicuramente seguita da un pubblico come sempre numeroso pronto a scattare foto ma soprattutto a fare incetta di autografi.

L'evento che chiuderà le manifestazioni natalizie di Alassio ha un forte significato di solidarietà: aiutare la Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) nella sua grande opera di sensibilizzazione sul tema della ricerca contro il cancro. Organizzato da Eccoci Eventi, in collaborazione con il Comune di Alassio e diverse realtà locali, vedrà come sempre il coinvolgimento di numerosi sponsor e attività commerciali della zona, che sin dalla prima edizione supportano l'iniziativa, rendendola un grande successo.