“Il Sorriso di Benedetta”: lunedì 23 dicembre doppio appuntamento di solidarietà

Due importanti appuntamenti all'insegna della solidarietà sono in programma sull'agenda dell'associazione “Il Sorriso di Benedetta”.

"Dopo il raggiungimento di importanti obiettivi nel corso del primo anno e mezzo di vita della nostra Associazione - spiegano proprio dalla realtà no profit in ricordo di Benedetta “Betta” Ottonello - siamo lieti di informare che lunedi 23 dicembre alle ore 11.30, presso la nuova sede temporanea di Savona in Via Nizza 35/A, avrà luogo la consegna ufficiale di un nuovo e prezioso contributo al Centro AIAS di Savona. Il centro, che ricordiamo si occupa di assistenza e terapie riabilitative per persone, soprattutto bambini, con disabilità motorie, psichiche, cognitive e comunicative, transitorie o permanenti, fa parte di uno dei principali progetti della nostra Associazione".