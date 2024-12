Ad Alassio premiate le attività storiche che hanno superato i 50 anni di esercizio

Si è svolta oggi, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Alassio, la cerimonia dedicata alla celebrazione di alcune delle attività storiche che hanno superato i 50 anni di esercizio e che rappresentano l'eccellenza del tessuto commerciale del territorio. Durante l’evento, il sindaco Marco Melgrati, il vicesindaco Angelo Galtieri e l’assessore al Commercio Franca Giannotta hanno consegnato le targhe in argento dorato ai titolari di “A Bitega du Zepin”, “Eleganza”, “Gianni Di Muro”, “Valigeria Polli dal 1928” e “Valmoda”. Nella stessa occasione è stata conferita la targa anche a “Spinnaker”, che non ha potuto essere presente per impegni fuori regione e che la ritirerà presto.