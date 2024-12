Albissola, la magia del Natale arriva in piazza con un pomeriggio dedicato ai bambini

Sabato 21 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30, Albissola Marina organizza un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli. L’appuntamento avrà luogo in Piazza dei Leuti, che si trasformerà in un colorato laboratorio di Natale, ricco di attività e sorprese!

Babbo Natale e i suoi aiutanti saranno con noi per rallegrare l’atmosfera, con laboratori creativi, palloncini e gessetti colorati! I bambini avranno anche l’opportunità di scrivere e consegnare personalmente la loro letterina a Babbo Natale.

Nella casetta di Babbo Natale, il volontariato di Albissola Marina offrirà a tutti i partecipanti un piccolo e gustoso omaggio in ricordo di questa giornata speciale. E non è finita qui. Ci saranno tante altre sorprese per rendere questo pomeriggio indimenticabile! Non mancate a questa festa che accenderà la magia del Natale! Vi aspettiamo numerosi.

"Ringraziamo il volontariato di Albissola Marina per il prezioso contributo che è presente in tutte le nostre iniziative", commenta la consigliera Lara Dellepiane.