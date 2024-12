Riapertura Pronto Soccorso ad Albenga e Punto Nascite a Pietra: dall’assessore Nicolò ancora nessuna data

Ieri (17 dicembre), nel corso Consiglio regionale, sono state discusse le due interrogazioni presentate dal consigliere regionale Jan Casella (AVS) sulla riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Albenga e del Punto Nascite dell’ospedale di Pietra Ligure.

“Abbiamo chiesto all’assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò, di comunicare con chiarezza quali saranno i tempi per la riapertura di questi due reparti, fondamentali per la salute dei cittadini nel ponente savonese”, spiega Jan Casella.

“L’assessore ha ribadito la volontà della giunta regionale di ripristinare questi servizi ospedalieri, ma non ha saputo indicare la data da cui saranno riattivati. Sinceramente siamo delusi da questa risposta. Pensavamo di ricevere una risposta più concreta sulle tempistiche, considerata l’energia con cui si era speso il presidente Bucci per annunciare la riapertura di Pronto Soccorso e Punto Nascite in campagna elettorale”, prosegue il consigliere regionale di Avs.

Nello specifico, sulla riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria di Misericordia, l’assessore Nicolò ha ribadito la carenza di personale specializzato nell’emergenza-urgenza, che rappresenta un problema generale, e ha precisato che la sua apertura comporta anche una dotazione di strutture quali chirurgia , traumatologia, radiologia e laboratori.

Per quanto concerne invece il Punto Nascite dell’ospedale Santa Corona, Nicolò ha confermato la volontà di riaprire il reparto, ricordando però che il padiglione 17, che lo ospitava, dopo la chiusura legata all’emergenza Covid è stato destinato ad altri scopi in seguito all’incendio che colpì l’ospedale nel settembre 2022. L’assessore ha aggiunto che attualmente sono pianificati e in corso ulteriori interventi di adeguamento strutturale, che si protrarranno per tutto il 2025 e che è necessario nei prossimi mesi riallocare i reparti siti nel Padiglione Negri nel Padiglione 17 a causa delle carenze impiantistiche e strutturali.

“Spero che ci sia occasione di visitare il Santa Maria di Misericordia e il Santa Corona con l’assessore regionale Massimo Nicolò, in modo da mostrargli di persona l’urgenza di questi due reparti – commenta Casella -. La mancanza del Pronto Soccorso ad Albenga si ripercuote duramente sugli abitanti del comprensorio ingauno. In questo momento, c’è il rischio che i pazienti rinuncino a farsi visitare in caso di problemi di salute, soprattutto nelle ore notturne, quando il Ppi di Albenga è chiuso, per evitare di rimanere in attesa per ore nel Pronto Soccorso di Pietra Ligure, con gravi rischi per la loro incolumità”.

E denuncia: “La chiusura del Punto Nascite del Santa Corona costringe le donne in gravidanza a lunghi viaggi fino al San Paolo di Savona. Purtroppo, è costante il pericolo di parti di emergenza in ambulanza nelle piazzole dell’autostrada, come successo ad alcune nostre concittadine coi rispettivi bambini”.