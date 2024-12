Collari GPS e palmari al Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione civile "I Lupi di Albisola"

A Cairo Montenotte, nella cornice di piazza della Vittoria, il sindaco Paolo Lambertini ha ospitato la cerimonia di consegna dei dispositivi per il rilevamento della posizione dei cani delle unità cinofile del Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile "I Lupi di Albisola".

Federico Bertuccio, Site Manager del Gruppo FERA, ha consegnato nelle mani di Barbara Astaldi, Presidente del Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione civile "I Lupi di Albisola", i dispositivi composti da collari GPS e palmari capaci di monitorare l’amico a quattro zampe fino a 10 chilometri di distanza, sia che sia in campagna, tra le colline o immerso in un fitto bosco. In caso di emergenza i dispositivi utilizzano la tecnologia satellitare, con la possibilità di condividere la posizione con altri.

Paolo Lambertini ha dichiarato: “Il supporto alla Protezione civile è un importante segnale di vicinanza ai volontari che sono sempre pronti a intervenire in ogni circostanza. Ringrazio FERA per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione”

“Da molto tempo i cani addestrati da 'I Lupi di Albisola' girano per i nostri parchi eolici e abbiamo sempre voluto trovare un modo per supportare la loro attività. – ha dichiarato Federico Bertuccio – Un giorno, parlando con Barbara è emersa questa loro necessità e siamo stati felici di dare un aiuto concreto al loro importantissimo lavoro”.

”Siamo molto grati al Gruppo FERA, che ha voluto aiutarci donandoci alcune apparecchiature complete (gps + collare) per rendere ancora più performante la nostra attività di ricerca e soccorso. I nostri addestramenti si svolgono spesso in prossimità dei loro impianti eolici. – ha raccontato Barbara Astaldi - Avere gli strumenti adeguati per valutare gli addestramenti delle nostre Unità Cinofile, ci permette di avere una preparazione sempre maggiore durante gli interventi reali di ricerca persone. La possibilità di monitorare, anche in tempo reale, con precisione i movimenti del cane durante la ricerca è utile sia per i cani che effettuano discriminazione olfattiva (per stabilire la capacità di seguire la traccia della persona da cercare, ignorando le altre), sia per quelli che lavorano a scovo, (per conoscere l'ampiezza del movimento rispetto al conduttore). Questo tipo di analisi del lavoro permette di valutare l'effettiva preparazione e affidabilità del cane, anche in relazione ad elementi atmosferici come vento, pioggia, temperatura, ect.”.

Il Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione civile "I Lupi di Albisola odv" (https://www.ilupidialbisola.com/) nasce nel 2007 come sezione autonoma ligure del gruppo nazionale “I Lupi”, associazione fondata nel 1976 da Giuseppe Gallotti, pioniere dell’addestramento di cani per la ricerca di persone scomparse in superficie e sotto macerie. Con la riforma degli Enti del Terzo Settore, l'associazione è diventata completamente indipendente. Le Unità Cinofile da Soccorso vengono impiegate per la ricerca di persone disperse in superficie, sepolte sotto macerie, travolte da valanga o a rischio annegamento in acqua. L’associazione si occupa principalmente della ricerca in superficie, ma sta realizzando un programma che permetta un percorso di formazione anche per la ricerca di dispersi sotto macerie. Attualmente ci sono 28 volontari operativi, con 7 Unità Cinofile abilitate alla ricerca di persone disperse in superficie, 15 in formazione, e altre 7 in pensione per raggiunti limiti di età.

FERA SRL opera nel settore delle energie rinnovabili, vendendo l’energia elettrica che produce esclusivamente da fonti rinnovabili (eolico, biogas e mini-idroelettrico) in Liguria, Toscana, Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Il Gruppo industriale italiano è attivo dal 2001 e si impegna quotidianamente nella produzione di energia elettrica rinnovabile in modo efficiente e sostenibile, in perfetta integrazione con il territorio e le sue comunità. Nel 2016 il Gruppo è entrato nell’era della mobilità elettrica con RICARICA, il Charge Point Operator (CPO) con servizio personalizzato, che dal giugno 2023 ha aperto a Vado Ligure, la prima “Stazione di RICARICA” pubblica in Italia direttamente collegata ad un parco eolico, con colonnine fino a 350 kW destinate a camion e auto elettriche.