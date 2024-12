Nuove norme in diocesi su luoghi e tempi dei matrimoni

Le nozze devono essere celebrate "nella parrocchia in cui abita l'una o l'altra parte contraente oppure nella parrocchia di elezione o nella parrocchia in cui andranno ad abitare", si legge nel testo. Con il permesso del parroco e d'intesa con il Vescovo anche "in una chiesa parrocchiale particolarmente significativa per i nubendi, soprattutto per ragioni familiari o affettive", o in una non parrocchiale "in cui sia abitualmente celebrata l'Eucaristia, escluse le cappelle private". È possibile sposarsi in ogni tempo liturgico ma "in modo da non recare pregiudizio al cammino ordinario della parrocchia" e nel rispetto delle maggiori solennità.