Nella foto, l'albero caduto sulla via Aurelia in località Portigliolo a Varazze

Una notte di vento intenso ha lasciato il segno in provincia di Savona, causando diversi disagi e mobilitando i vigili del fuoco per una serie di interventi.

Tra le 5 e le 7 del mattino, le squadre di soccorso sono intervenute per gestire situazioni critiche causate da alberi caduti e rami pericolanti.

Due interventi particolarmente significativi sono stati effettuati a Varazze, sulla via Aurelia in località Portigliolo, dopo i Piani d’Invrea in direzione Cogoleto, e a Noli.