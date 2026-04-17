"Anche gli animali si sentono protetti": due pulcini nati in Questura a Savona

La Questura di Savona si trasforma in un luogo di nascita e meraviglia.

Nella mattinata di mercoledì scorso, infatti, si sono schiuse le uova deposte sul davanzale di una finestra degli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dando alla luce due pulcini di piccione.

A raccontare l’episodio è stato il Questore Giuseppe Mariani, che ha condiviso l’emozione del momento.

"Che bello assistere al corso della natura. Stamattina le uova si sono schiuse e sono comparsi i due esserini che contenevano - ha scritto il Questore - La mamma - che va e viene a guardare i suoi 'bimbi' - ha scelto la finestra di casa nostra in Questura per farli nascere, anche gli animali si sentono protetti dalla Polizia".