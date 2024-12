Regione, eletti i presidenti e vicepresidenti delle Commissioni permanenti

Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari ha coordinato i lavori della prima riunione di ciascuna delle sei Commissioni permanenti. Nel corso delle riunioni sono stati eletti i presidenti e i vicepresidenti.

Per la I Commissione - Affari Generali, Istituzionali e Bilancio, il presidente è Alessandro Bozzano e la vicepresidente è Carola Baruzzo. Per la II Commissione - Salute e Sicurezza Sociale, il presidente è Marco Frascatore e il vicepresidente è Enrico Ioculano. Per la III Commissione - Attività Produttive, Cultura, Formazione e Lavoro, il presidente è Armando Biasi e il vicepresidente è Jan Casella. Per la IV Commissione - Territorio e Ambiente, il presidente è Chiara Cerri e il vicepresidente è Davide Natale. Per la V Commissione - Controlli, Verifica Attuazione delle Leggi, Pari Opportunità, il presidente è Stefano Giordano e il vicepresidente è Gianmarco Medusei. Per la VI Commissione - Antimafia, il presidente è Andrea Orlando e la vicepresidente è Veronica Russo.