Albenga, i compensi dei consiglieri Podio, Lugani e Casa donati in beneficenza nel ricordo di Rachele Franchelli

“Volendo dare un contributo concreto in memoria della nostra concittadina prematuramente scomparsa Rachele Franchelli, di soli 16 anni, e in accordo con la famiglia, abbiamo donato l’intero compenso da Consigliere Comunale alla Casa Fabrizio Frizzi per l’aiuto ed il supporto nelle cure”.

E' la decisione che hanno preso, in accordo con tutta la Lista Civica, i tre consiglieri comunali di Albenga Nicola Podio, Guido Lugani e Marina Casa che in questo Natale hanno deciso di donare i propri gettoni di presenza dell’anno 2024 a chi è stato meno fortunato.

“La donazione dei gettoni di presenza scaturisce dall’importante riflessione che, nel ruolo attualmente ricoperto di Consigliere Comunale, l’impegno a servizio della comunità non necessiti di alcun tipo di retribuzione e che questa debba essere restituita alla comunità” spiegano.

“Consapevoli che ciò rappresenti una piccola goccia, un piccolo gesto di solidarietà, ma auspicando che anche altri consiglieri comunali aderiscano a questa iniziativa, la Lista Civica ha deciso che verranno devoluti anche i prossimi compensi valutando ulteriori progetti e/o richieste” concludono i consiglieri di minoranza albenganese.