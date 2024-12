Andora, i bimbi delle primarie in visita alla Residenza Protetta Val Merula per gli auguri di Natale agli anziani

Auguri di Natale agli anziani della Residenza Protetta Val Merula da parte dei bimbi delle scuole Primarie di Andora. I piccoli, in visita insieme all’Amministrazione comunale, hanno cantato inni natalizi. Si tratta della prima di una serie di visite che i bimbi faranno anche nel corso dell’anno.

“Obiettivo è creare legami fra generazioni, far comprendere ai piccoli come questi gesti siano importanti per gli ospiti delle residenze protette - spiega Ramona Piccoli che con le colleghe ha accompagnato i bambini alla visita che ha proposto una sintesi del concerto di Natale sotto l’albero che è stato molto apprezza dagli ospiti della residenza - Certamente replicheremo con continuità nel corso dell’anno scolastico”.

Il piccolo concerto si è svolto nel corso della consueta visita per gli auguri ai degenti e al personale da parte del Sindaco Mauro Demichelis,accompagnato dagli assessori Monica Risso e Ilario Simonetta, dal Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione civile Alberto Petrucco e dalla Presidente della Croce Bianca Sara Bombardieri.