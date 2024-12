CPO Lounge Community di ADACI: Intelligenza Artificiale, Open Governance, Sostenibilità, Geopolitica

Si è svolta a Stresa nell’accogliente cornice del Regina Palace Hotel, la sesta edizione della CPO Lounge Community organizzata da ADACI. Si tratta del summit annuale rivolto ai professionisti del supply chain e ai responsabili del procurement, che vede la partecipazione dei più affermati Chief Procurement Officer italiani e europei.

Guarda le interviste seguendo il seguente link:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj1IWhzqiOH2mqXMbVqTRLS0Bp4B7WySo

Quanto Investirà l’economia italiana nel domani? L’industria italiana si confronta con le nuove dinamiche dell’innovazione e della globalizzazione utilizzando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, un sistema di opportunità sostenibili. L’idea di una nuova meraviglia, con un click mescola immagini, testo e suoni, un corto circuito fra fantasia e realtà. In realtà, possiamo già parlare con macchine capaci di adattarsi ai nostri stati d’animo, ma saremo in grado di ricostruire una filiera produttiva continentale? L’Europa tornerà ad essere il motore della rinascita di una nuova industria? Spegneremo definitivamente il gas? L’Europa tornerà a essere il motore di una nuova industria a condizione che le idee si sposino con investimenti coerenti e che la fiducia sia rafforzata da politiche lungimiranti.

Queste le domande principali al centro di convegni e dibattiti, a cui hanno cercato di dare risposta i diversi professionisti intervenuti nei panel, alla folta platea composta da imprenditori, presidenti, amministratori delegati e responsabili di funzioni aziendali quali purchasing, procurement, supply management, logistica, operation e pianificazione.

Ad aprire il convegno: Fabrizio Santini, Presidente Nazionale ADACI; Federica Dallanoce, Vice Presidente e Segretario Generale ADACI e Alberto Carpinetti, Presidente ADACI Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.

Tra gli illustri ospiti che sono intervenuti: Edwige Pezzulli, ricercatrice post, dottorale, astrofisica e divulgatrice scientifica con un panel dal titolo: “NELLO spazio del possibile”. A seguire “Le metafore dei nostri tempi” con Federica Dallanoce, Vice Presidente e Segretario Generale ADACI e successivamente Luigino Filice, professore Università della Calabria – Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale, ha introdotto il primo panel dal titolo: “Come si sostiene l’innovazione sostenibile? Un breve viaggio dall’intelligenza artificiale all’innovazione armonica”.

Evoluzione tecnologica e innovazione nel panorama Italiano e internazionale e gestione delle sfide emergenti di oggi e domani. Luci e Ombre per una o più evoluzioni.

Nello spazio dedicato a: Evoluzione tecnologica e AI, si sono avuti i contributi di: Giacinto Carullo, Chief Procurement & Supply Chain Officer, Leonardo Spa; Marco Monga, Human Capital and Organization Director, IIT Istituto Italiano di Tecnologia; Matteo Perondi, Chief Procurement Officer, Bulgari; Maurizio Petronzi, Head of Procurement & Operations, Cassa Depositi e Prestiti; Riccardo Primon, Corporate Purchasing & Application Engineering General Manager, Sews, Cabind Spa.

L’intervento dal titolo: “Materiali critici tra frammentazione e shortage” a cura di Gianclaudio Torlizzi, Founder presso T-Commodity Srl – Energy & Commodities Advisor, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha aperto il successivo panel: Sostenibilità e Futuro che ha visto gli interventi di: Annalina Aprile, Senior Buyer, Michelin Italia Spa; Fabrizio Custro, Head of Business Transformation & Strategy Realization, Amadori; Giulio Ferraro, Head of Procurement - services and equipment - & Supply Chain Sustainability, Aeroporti di Roma Spa; Diego Pedroli, Head of Procurement, Illycaffè Spa e Clara Quaglia, Responsabile Procurement, Enilive.

Dopo la pausa coffee break e prima del lunch time, a parlare su tema:

Il ritorno dell’impero d’oriente e il futuro della geopolitica, è stato Dario Fabbri, giornalista e analista geopolitico italiano, riconosciuto all’estero, specializzato principalmente in America e Medio Oriente, esperto sulle dinamiche geopolitiche emergenti, focus del suo intervento: Le ragioni e le origini del conflitto e le conseguenze per l’Europa, importanza degli equilibri, le sfide della governance globale e le potenziali implicazioni su un mondo sempre più interconnesso.

Ha riaprire il convengo dopo il lunch time con l’intervento: Innovazione e futuro, valorizzazione delle eccellenze Progetto Optimum e Filiera Sostenibile ed i Giovani e Le Scienze, è stato Fabrizio Santini, Presidente Nazionale ADACI.

A seguire l’introduzione all’ultimo panel con Francesco Longo, Professore Università della Calabria – Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale sul tema: Testimonianze ed esperienze aziendali nel mondo supply chain e procurement.

Nell’ultimo panel della giornata, dal titolo: “Schegge di futuro, Integrazione dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nelle aziende innovative. Soluzioni per diversi ambiti aziendali, eliminazione di barriere, la modellazione dei dati. Analisi di applicazioni futuristiche e umane”, ha visto gli interventi di:

Andrea Curti, Director Administration, Finance & Control, Gruppo Montenegro; Enzo Gelati, Executive, Procurement Director, IIT Istituto Italiano di Tecnologia; Stefano Godio, Direttore Acquisti, Caleffi Spa; Valentina Malaspina, Procurement Strategy and Responsible Sourcing; Diego Mori; Business Analist, Wurth Srl; Monica Rossin, Head of Procurement, Leonardo - Electronic Division; Katia Sacco, Direttore Acquisti, Mercitalia Logistics Spa.

A chiudere l’intesa giornata di convegno, l’avvio dei focus group tematici dal titolo: “Chef, Ingegneri, Giocolieri, Viaggiatore, TecnoFan, Capitani, Banchieri, Registi”, introdotti da Federica Dallanoce, Vice Presidente e Segretario Generale ADACI e Francesco Rizzi, Professore Università di Perugia e Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna Pisa.

A seguire la celebrazione dell’Excellence Award 2024 e i saluti dei rappresentati di ADACI agli intervenuti all’evento.

ADACI, oltre 56 anni di associazione

Fondata nel 1968, ha costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management: funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza strategica e dimensioni di sempre maggior rilievo.

ADACI, l’Associazione Italiana dei Manager degli Acquisti e del Supply Management, è il partner dei professionisti e degli addetti operanti nel mondo del procurement e della Supply Chain.

ADACI rilascia l’attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale in ottemperanza alla L. 4/2013 grazie al riconoscimento del MI.S.E. Oggi la qualifica della professione è un percorso obbligato sia per la crescita personale e professionale, sia per la crescita dell'azienda. È una grande opportunità da cogliere e che permette alle aziende che dispongono di personale qualificato ADACI di gestire al meglio il proprio parco fornitori e la propria supply chain.

ADACI FORMANAGEMENT

Fondata nel 1998, è la società di formazione e consulenza di ADACI. Ha sede a Milano e opera sia sul territorio nazionale sia all’estero erogando formazione “interaziendale” e “in house” e offrendo servizi di consulenza specializzata.

