Un Capodanno 2025 da ricordare tra le perle del savonese: eventi e feste a Varazze e Celle

Varazze, insieme al Comune di Celle Ligure, si prepara a vivere un Capodanno 2025 ricco di eventi, musica e divertimento, con un programma pensato per tutta la famiglia. Dal 30 dicembre al 1° gennaio, le cittadine liguri si uniscono per diventare il cuore pulsante delle celebrazioni, unendo tradizione e novità in un mix perfetto.

Lunedì 30 dicembre: il countdown parte con musica e animazione a Varazze

La serata di lunedì 30 dicembre si apre con Aperijazz, un evento che animerà le piazze principali della città, dalle 18:00 alle 20:30, con musica dal vivo e performance jazz in Piazza Beato Jacopo, via Battisti, Piazza De André e Piazza Dante. Nel frattempo, i più piccoli potranno divertirsi con la Baby Dance e l’animazione per bambini al Slargo Malocello, sempre dalle 18:00 alle 20:30.

La festa continua con uno spettacolo itinerante nel centro storico: Gli Otoni Matildici(dalle 19:30 alle 21:00), un’esibizione coinvolgente che porterà musica e divertimento tra le vie di Varazze. La serata si conclude con il concerto dei Discoinferno, dalle 21:00 alle 23:00, al Giardino delle Boschine, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dance di tutti i tempi.

Martedì 31 dicembre: la grande festa di Capodanno si sposta a Celle Ligure

Dalle 17:30, il palco di via Boagno ospiterà Ago il Mago e la Scuola di Magia di Hogwarts, un incontro speciale con il mondo magico che affascinerà grandi e piccoli. Ma la vera magia inizierà quando scenderà la sera: Tutti a ballare in via Boagno a partire dalle 22:30 con i ritmi coinvolgenti dei Groove Jet. La festa continuerà fino a notte inoltrata con il DJ set di Morro Lucas, che animerà la piazza a partire dalla mezzanotte, per un Capodanno all’insegna della musica e del divertimento. "Quest’anno festeggeremo la fine dell’anno insieme ai nostri vicini di Varazze - afferma l’assessore al turismo di Celle Ligure, Francesco Sorrentino, congiuntamente a tutta l'Amministrazione Comunale - vicini non solo per la minima distanza geografica che ci separa, ma soprattutto perché accomunati dall’intento di progettare per il futuro nuove e stimolanti sinergie".

Mercoledì 1 gennaio: si riparte a Varazze con un inizio d’anno tra sport e spettacoli

Il primo giorno dell’anno non sarà da meno: alle 11:00, il tradizionale Cimento Invernale si terrà al Molo Marinai d’Italia, un’occasione per i più temerari di tuffarsi nelle fredde acque del mare ligure. A partire dalle 17:00, gli appassionati di musica e tradizione potranno assistere al Concerto di Capodanno nella Chiesa N.S. Assunta, un momento di riflessione e serenità per tutti. Il programma si concluderà con un emozionante Spettacolo Pirotecnico, previsto per le 18:30 al Molo Marinai d’Italia, che illuminerà il cielo sopra Varazze, regalando a tutti un grande finale.

"Questa prima condivisione di una parte del calendario delle feste - afferma l’assessore al turismo di Varazze, Marilena Ratto, unitamente all'Amministrazione Comunale - è l’esordio di una collaborazione che ci auguriamo sia foriera di allettanti e stimolanti novità a livello turistico e culturale per le due perle uniche della nostra Liguria". Saranno tre giorni di eventi condivisi con amici vecchi e nuovi per salutare il 2024 ed accogliere il 2025 tutti insieme.

Eventi gratuiti.